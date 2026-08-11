وكالة نقلا عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لن يفتح مضيق هرمز ما لم تُغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل بشروط إيران

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