النائب جبران باسيل اعترض على منع منسى من القاء كلمة بإسم الجيش

رضائي: على الولايات المتحدة إنهاء الحرب والإفراج عن أموال إيران المجمدة وتم نقل شروط أخرى إليها من خلال وسطاء

رضائي: على الولايات المتحدة إنهاء الحرب والإفراج عن أموال إيران المجمدة وتم نقل شروط أخرى إليها من خلال وسطاء

وكالة نقلا عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لن يفتح مضيق هرمز ما لم تُغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل بشروط إيران