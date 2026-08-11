النائب آلان عون: المنهجية المعتمدة هي منهجية خاطئة فنحن نعفو عن جميع الأشخاص مع بعض الاستثناءات ولكن يجب أن نذهب إلى أصل المشكلة المرتبطة باكتظاظ السجون وتأخر المحاكمات عندها نكون قد عالجنا المشكلة بدل أن نتعامل مع القانون بشكل اعتباطي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك