زيلينسكي: روسيا استخدمت صواريخ بالستية كورية شمالية في قصف على أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ الجيش الروسيّ استخدم "صواريخ بالستية كورية شمالية" لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قُتل ستة أشخاص على الأقل خلال الليل.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس أن "المدينة تعرضت لضربات بصواريخ بالستية كورية شمالية، وصواريخ زيركون (الروسية)، وقنابل جوية موجهة”.

واعتبر أنه "هجوم وحشي يهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الأضرار".

وأعلنت السلطات مقتل تسعة أشخاص على الأقل في ضربات جوية روسية على أوكرانيا خلال الليل.

وفي زابوريجيا، قضى ستة أشخاص وأُصيب 19، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية للمنطقة، مضيفة أن من بين الأبنية المستهدفة مباني سكنية.

تأتي هذه الهجمات عقب تصريح لزيلينسكي الأحد بأن روسيا تتهيّأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها مشيرا كذلك إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بمزيد من الصواريخ البالستية.