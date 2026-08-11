النائبة بولا يعقوبيان: يحق لرئيس الحكومة الطلب من وزير الدفاع عدم التصريح أولاً انطلاقا من المادة ٦٤ من الدستور وثانياً انطلاقاً من مبدأ التضامن الحكومي لا يمكن أن تخرج الحكومة برأيين

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