الياس بو صعب يقاطع يعقوبيان: "بدنا نقر القانون ما تضيعي الموضوع ويلي عم تقولي مش دقيق"

النائبة بولا يعقوبيان: يحق لرئيس الحكومة الطلب من وزير الدفاع عدم التصريح أولاً انطلاقا من المادة ٦٤ من الدستور وثانياً انطلاقاً من مبدأ التضامن الحكومي لا يمكن أن تخرج الحكومة برأيين

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