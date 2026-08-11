النائب فراس حمدان عن التوجه لرئيس الحكومة: "كل واحد صار عندو كلمة بدو يقولها"

النائبة حليمة قعقور: يجب أن نستمع الى وزير الدفاع و"ما لازم نعمل Deal طائفي ونحط مجرمين معنا بالمجتمع" ومقاربتنا لهذا القانون بهذا الشكل الطائفي أوصلتنا الى هنا و"نحنا ما بدنا الجيش ضد السنة وما بدنا الظلم لحدا"

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