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تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في شأن المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية

أخبار لبنان
2026-08-11 | 12:19
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تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في شأن المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية
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تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في شأن المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية

تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في شأن المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية:

 

"اختُتمت المحادثات الفنية في روما الخميس بعد ثلاثة أيام من النقاشات البنّاءة والمفصّلة. وقد أنجزت الأطراف وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل اللازمة لتنفيذ "المناطق التجريبية" والجوانب الأخرى من "الإطار الثلاثي"، بما في ذلك التوافق على تعريفات مشتركة لعمليات التحقق والإخلاء. كما ناقشنا الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لدعم "الإطار الثلاثي" وتكميله، بما في ذلك الاستعانة بطرف ثالث للتحقق من عمليات الإخلاء التي ينفذها الجيش اللبناني، وأجرينا كذلك محادثات ثنائية منفصلة مع الوفد اللبناني حول تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار في الوقت المناسب.

 

تدرك جميع الأطراف التحديات الأمنية التي تواجه عملية التنفيذ، وهو ما أكدته الأحداث التي وقعت ليل الثلاثاء والأربعاء. وقد بادرت "مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان" (MCG4L) إلى تزويد الطرفين بمعلومات دقيقة وبشكل سريع، وستواصل دورها في تيسير التواصل بينهما.

 

أنجزت الوفود العسكرية تحديد معايير التشغيل والخرائط المشتركة، ووضعت خارطة طريق لفتح مناطق نموذجية مستقبلية؛ وبات لدينا الآن تعريفات واضحة ومقاييس للنجاح. وفي الجولة المقبلة من المحادثات الفنية، سيعرض لبنان خرائط طريق مفصلة لتأمين مناطق جديدة بالتزامن مع المضي قدماً في تنفيذ العمليات في المناطق الحالية.

 

جددت الولايات المتحدة تأكيد معارضتها لتجديد تفويض قوة "اليونيفيل"، واتفق الجانبان على العمل مع الولايات المتحدة لتحديد مسار مستقبلي يدعم "الإطار الثلاثي".

 

من المقرر أن يُستأنف المسار السياسي في روما مطلع شهر سبتمبر، على أن تتواصل المحادثات في كل من بيروت والقدس وواشنطن خلال الفترة الفاصلة. وستواصل مجموعة التنسيق العسكري للبنان (MCG4L) جهودها لضمان نجاح تنفيذ المناطق النموذجية الأولى خلال الأسابيع المقبلة.

 

تهدف المحادثات الفنية إلى ضبط الآليات التشغيلية لضمان عدم فشل الإطار عند إطلاقه؛ إذ يتعين علينا معالجة تفاصيل هامة، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستتولى التحقق من عمليات التطهير التي يجريها الجيش اللبناني. وفور اتضاح هذه التفاصيل، ستتسارع وتيرة العملية بشكل ملحوظ.

 

يواجه كلا الجانبين قيوداً سياسية؛ ونحن نعمل على معالجتها بأسلوب منهجي، لأن الحلول السريعة والمختصرة تؤدي إلى النتائج الفاشلة ذاتها التي شهدناها على مدى عقود. ولا يزال المسار العام إيجابياً، ولا يوجد أي تباطؤ أو مماطلة من أي طرف في مرحلة التنفيذ.

 

فعلى الصعيد السياسي والمدني، تجري الآن مناقشات مباشرة ومستمرة بين الجانبين حول عدد من الملفات، بمشاركة أكبر وفود يجتمع ممثلو البلدين ضمنها في غرفة واحدة على الإطلاق. وينصبّ التركيز على إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق في ظل القيود السياسية القائمة، بدلاً من تجاهل وجود تلك القيود أو التظاهر بعدميتها.

 

نحن متفائلون بمسار الأمور؛ إذ يجري تنفيذ الإطار المتفق عليه، وبدأ العمل فعلياً في المناطق الأولى، كما قامت فرق العمل بتوحيد المصطلحات والخرائط والإجراءات المعتمدة.

 

نحن ندرك تماماً حجم الصعوبات؛ فحزب الله يحاول عرقلة العملية، كما أن كلاً من إسرائيل ولبنان دولتان ديمقراطيتان تواجهان ضغوطاً سياسية داخلية. ومع ذلك، فإن مجرد جلوس الفرق معاً وتواصلها المباشر وطرحها للخيارات والبدائل يمثل بحد ذاته تغييراً جوهرياً في الهيكلية. لقد صُممت هذه العملية بحيث تستوعب تلك القيود وتواصل المضي قدماً، وذلك من خلال إنجاح المناطق التجريبية أولاً، ثم التوسع في المراحل اللاحقة".

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