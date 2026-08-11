النائب بلال الحشيمي يحاول إسكات النائب سليم عون ليردّ الأخير: "شو بو بلال؟ دغري بينطّ!" فيجيبه الحشيمي: "بدك قلك ليش بنطّ؟"

التالي

النائب فراس حمدان تعليقاً على توقيف الموقوفين الإسلاميين على خلفية الثورة السورية: "في ناس مش مصدقة أن الأسد صار بموسكو وأن الشيباني أتى الى لبنان وزارك الك دولة الرئيس"