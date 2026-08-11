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النائب الياس بو صعب: عقدنا جلسات عديدة لأننا نريد أن يقر القانون ويجب ان يقر لأن هناك اكتظاظًا بالسجون وكان هناك نقاشات كثيرة ولكن توصلنا الى صيغة توافقية

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2026-08-11 | 13:15
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النائب الياس بو صعب: عقدنا جلسات عديدة لأننا نريد أن يقر القانون ويجب ان يقر لأن هناك اكتظاظًا بالسجون وكان هناك نقاشات كثيرة ولكن توصلنا الى صيغة توافقية
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النائب الياس بو صعب: عقدنا جلسات عديدة لأننا نريد أن يقر القانون ويجب ان يقر لأن هناك اكتظاظًا بالسجون وكان هناك نقاشات كثيرة ولكن توصلنا الى صيغة توافقية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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