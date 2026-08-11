ارتفاع حصيلة الزلزال في كولومبيا إلى 240 قتيلًا بحسب السلطات المحلية

النائب الياس بو صعب: عقدنا جلسات عديدة لأننا نريد أن يقر القانون ويجب ان يقر لأن هناك اكتظاظًا بالسجون وكان هناك نقاشات كثيرة ولكن توصلنا الى صيغة توافقية

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