النائب حسين الحاج حسن: نحن جاهزون للتصويت على صيغة اللجان النيابية المشتركة فهذا القانون يحتاج الى اجماع وطنيّ وهناك عدد كبير من النواب غادروا

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النائب حسين الحاج حسن: نحترم فصل السلطات يا دولة الرئيس سلام ولا نتدخل بشؤونك لذا نتمنى عليك أن يأتي وزير الدفاع لنستمع الى كلمته هكذا نكون وصلنا الى اجماع وطني ووفق هذه الصيغة نحن مستعدون للتصويت على القانون