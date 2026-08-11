الوكالة الوطنية للاعلام: سقوط أكثر من ٧ قذائف مدفعية إسرائيلية استهدفت دوحة بلدة كفررمان

الجيش الأميركي: القيادة المركزية الأميركية قامت بإعادة توجيه 55 سفينة تجارية كانت تحاول انتهاك الحصار وأعطبت 3 سفن غير ملتزمة واعتلت سفينتين في الفترة حتى 11 آب

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