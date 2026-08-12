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o
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o
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o
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o
كسروان
30
o
متن
30
o
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الشركة العامة للكهرباء في ليبيا: محطة تحويل جنوب الزاوية احترقت بالكامل وخرجت عن الخدمة جراء استهداف
آخر الأخبار
2026-08-11 | 23:46
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الشركة العامة للكهرباء في ليبيا: محطة تحويل جنوب الزاوية احترقت بالكامل وخرجت عن الخدمة جراء استهداف
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