الشركة العامة للكهرباء في ليبيا: الهجوم على محطة التحويل تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية

الشركة العامة للكهرباء في ليبيا: محطة تحويل جنوب الزاوية احترقت بالكامل وخرجت عن الخدمة جراء استهداف

الشركة العامة للكهرباء في ليبيا: محطة تحويل جنوب الزاوية احترقت بالكامل وخرجت عن الخدمة جراء استهداف

ترامب: إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية لكننا في موقف جيد للغاية