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وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مستودعا للوقود تابعا للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا

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2026-08-12 | 03:04
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وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مستودعا للوقود تابعا للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا
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وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مستودعا للوقود تابعا للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا

 
 
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