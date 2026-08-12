النائب الياس بو صعب: قانون العفو اليوم اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز

النائب فيصل كرامي: أُقر القانون أخيرًا وأبارك للأهالي الذين انتظروه طويلًا وهناك موقوفون ومتهمون خارج السجون ستتم محاكمتهم خارجها

النائب فيصل كرامي: أُقر القانون أخيرًا وأبارك للأهالي الذين انتظروه طويلًا وهناك موقوفون ومتهمون خارج السجون ستتم محاكمتهم خارجها

بو صعب من مجلس النواب: اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري