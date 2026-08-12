النائب فيصل كرامي: معركتنا الأساسية أن نذهب الى انشاء قضاء عادل ومنصف حتى لا نضطر الى العودة الى مجلس النواب في كل ظرف لإقرار قانون عفو عن موقوفين مظلومين لم تتمّ محاكمتهم

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