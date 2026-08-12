مصدر إيراني كبير لرويترز: من القضايا التي يجري مناقشتها عودة الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها

رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة الى الساعة السادسة مساء

رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة الى الساعة السادسة مساء

مصدر إيراني كبير لرويترز: من وجهة نظر طهران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده