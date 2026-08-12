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العثور على قذيفتَي هاون من مخلفات الحرب مرمية داخل سكر مياه الري في زحلة خلف مبنى المنارة والجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا تمهيدًا لإزالتهما

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2026-08-12 | 09:25
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العثور على قذيفتَي هاون من مخلفات الحرب مرمية داخل سكر مياه الري في زحلة خلف مبنى المنارة والجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا تمهيدًا لإزالتهما
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العثور على قذيفتَي هاون من مخلفات الحرب مرمية داخل سكر مياه الري في زحلة خلف مبنى المنارة والجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا تمهيدًا لإزالتهما

 
 
 
 
 
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