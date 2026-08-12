وزارة الاقتصاد: قرارات تعليق تداول بحق 17 مؤسسة لعدم تطابق منتجاتها مع المواصفات

استجابت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها منذ بداية العام ولغاية 7 آب: لـ 859 شكوى، ونفّذت 14,332 كشفاً ميدانياً، وسطّرت 618 محضر ضبط.



- في أسبوع 3 لغاية 7 آب: استجابت لـ 56 شكوى، ونفّذت 419 كشفاً نتج عنها 22 محضر ضبط.



وأصدرت قرارات تعليق تداول بحق 17 مؤسسة تجارية بعد أن ثبت عدم تطابق منتجاتها مع المواصفات المطلوبة. في مقابل السماح بالتداول لثلاث مؤسسات بعدما أعادت ضبط منتجاتها وثبت تطابقها مع المواصفات.



وقالت إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).