البيان المشترك: ندعو إيران إلى التوقف الفوريّ عن استخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفيّ كما الاستماع إلى شعبها

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