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سفراء من دول حلف شمال الأطلسيّ ناقشوا الانتهاكات للمجال الجويّ في بولندا ورومانيا
أخبار دولية
2026-08-12 | 10:10
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سفراء من دول حلف شمال الأطلسيّ ناقشوا الانتهاكات للمجال الجويّ في بولندا ورومانيا
اجتمع سفراء من الدول الأعضاء في الحلف لمناقشة الانتهاكات للمجال الجويّ في بولندا ورومانيا في الآونة الأخيرة، وفق ما أعلن حلف شمال الأطلسيّ.
كما بحث المجتمعون وقائع الطائرات المسيرة.
وعبّرت الدول الأعضاء في الحلف عن تضامنها الكامل مع الحلفاء المتضررين ودعمها لهم.
وأعادت التأكيد أنّ روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال الجويّ الخطيرة وغير المقبولة.
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