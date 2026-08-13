وكالة فارس نقلا عن قائد قوات الباسيج: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وإدارتها

النائب سليم الصايغ للـLBCI: من الخطأ وضع مجلس النواب والحكومة والمواطنين وطائفة معينة بوجه الجيش اللبناني ومن تذكّر الدفاع عن الجيش لطالما تآمر على السيادة اللبنانية

النائب سليم الصايغ للـLBCI: من الخطأ وضع مجلس النواب والحكومة والمواطنين وطائفة معينة بوجه الجيش اللبناني ومن تذكّر الدفاع عن الجيش لطالما تآمر على السيادة اللبنانية

أمبري: شاركنا في عمليات إنقاذ ناقلة النفط الجانحة كارولين بيزنجي قبالة ساحل عمان ونعمل بجد مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك داخل سلطنة عمان بدعم من شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحوادث التسرب النفطي