النائب سليم الصايغ للـLBCI: من الخطأ وضع مجلس النواب والحكومة والمواطنين وطائفة معينة بوجه الجيش اللبناني ومن تذكّر الدفاع عن الجيش لطالما تآمر على السيادة اللبنانية

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الصايغ للـLBCI: لا ارادة لتغييب الجيش او وزير الدفاع عن المداولات وهم يحضرون ويبدون آراءهم دائما وهناك غايات سياسية تهدف الى تقويض عمل الحكومة وتقويض المسار الدبلوماسي في واشنطن