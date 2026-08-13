الصايغ للـLBCI: إذا اعتبر وزير الدفاع أنه مُنع من ممارسة واجباته فإمّا أن يستقيل أو يستقيل رئيس الحكومة الذي مارس سلطته ولا يجب أن نُعلّمه واجباته

الصايغ للـLBCI: فاليذهب التيار الوطني وليُطالب بجثث العسكر في سوريا "يستحوا بقى على تاريخن ويعفونا من غيرتن على الجيش ويغاروا على الوطن وهنّي مش حزب الجيش هنّي بيبرموا المبدأ حسب الغاية السياسية"

الصايغ للـLBCI: فاليذهب التيار الوطني وليُطالب بجثث العسكر في سوريا "يستحوا بقى على تاريخن ويعفونا من غيرتن على الجيش ويغاروا على الوطن وهنّي مش حزب الجيش هنّي بيبرموا المبدأ حسب الغاية السياسية"

النائب سليم الصايغ للـLBCI: يحق لنا مناقشة أي وزير ومساءلته ضمن اختصاصه وقانون العفو لا يخصّ فقط وزير الدفاع بل يشمل أيضًا وزارتي الداخلية والعدل وغيرها وقد سبق أن ناقشنا هذا القانون في الهيئة العامة فهل نعود من جديد لطرح الموضوع ومساءلة الوزراء عنه؟