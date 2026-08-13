النائب سليم الصايغ للـLBCI: يحق لنا مناقشة أي وزير ومساءلته ضمن اختصاصه وقانون العفو لا يخصّ فقط وزير الدفاع بل يشمل أيضًا وزارتي الداخلية والعدل وغيرها وقد سبق أن ناقشنا هذا القانون في الهيئة العامة فهل نعود من جديد لطرح الموضوع ومساءلة الوزراء عنه؟

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الصايغ للـLBCI: إذا اعتبر وزير الدفاع أنه مُنع من ممارسة واجباته فإمّا أن يستقيل أو يستقيل رئيس الحكومة الذي مارس سلطته ولا يجب أن نُعلّمه واجباته