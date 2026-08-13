بدء تنفيذ عبارة مائية بديلة للجسر المدمّر في قاقعية الجسر

في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية التي أدّت إلى تدمير عدد من الجسور والمنشآت الحيوية في الجنوب، باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة الجيش اللبناني، تنفيذ عبارة مائية بديلة للجسر المدمّر في منطقة قاقعية الجسر.ويهدف المشروع إلى تأمين معبر آمن فوق نهر الليطاني وإعادة ربط المناطق الجنوبية وتسهيل حركة المواطنين والآليات والمنتجات الزراعية.ويأتي المشروع ضمن خطة الطوارئ لمعالجة تداعيات الحرب وتأمين معابر بديلة إلى حين إعادة تأهيل الجسور والمنشآت الدائمة المتضررة.