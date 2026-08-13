وزير الداخلية قبيل جلسة مجلس الوزراء ردًا على سؤال عن الخلاف بين سلام ومنسى: العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع مباشرة والتضامن الحكوميّ موجود

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك