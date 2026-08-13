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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
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o
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الوكالة الوكنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية عند أطراف كفرا
آخر الأخبار
2026-08-13 | 11:03
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الوكالة الوكنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية عند أطراف كفرا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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