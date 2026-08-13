إدارة الكوارث والأزمات في بلدية صيدا: ما يُتداول عن إخلاء النازحين مراكز الإيواء عار من الصحة

أوضحت خلية إدارة الكوارث والأزمات في بلدية صيدا أنّ ما يُتداول من أخبار عن قيام البلدية بإخلاء النازحين مراكز الإيواء، هي معلومات عارية تمامًا من الصحة.



وأكدت أنّ "مراكز الإيواء في مدينة صيدا لا تزال قائمة وتستقبل النازحين حتى هذه اللحظة، وأن العمل فيها مستمر بالتنسيق التام مع محافظة لبنان الجنوبي وغرفة العمليات في المحافظة".



كما اكدت أنه "لم يصدر أي طلب أو قرار رسمي بإخلاء مراكز الإيواء أو إخراج النازحين منها، وبالتالي فإن كل ما يتم تداوله في هذا الإطار لا أساس له من الصحة".



وشددت على انه "في حال اقتضت الظروف لاحقاً اتخاذ أي إجراءات تتعلق بدمج بعض مراكز الإيواء أو نقل النازحين من مركز إلى آخر، فاننا على موقفنا الواضح والثابت: لن يتم إخراج أي نازح من أي مركز إيواء قبل تأمين مكان بديل وآمن له، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية المعنية".