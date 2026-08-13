الوكالة الوطنية للإعلام: إندلاع حريق كبير في الأحراج الواقعة بين بلدتي مشغرة وعين التينة في البقاع الغربي من دون أن تُعرف الأسباب في ظل الحديث عن قيام العدو الاسرائيلي بافتعاله بوساطة طائرة مسيرة

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