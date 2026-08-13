أكسيوس عن مصادر: جاريد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن غزة

نائب الرئيس الأميركي: أثق تماما بانتهاء هذه الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي

نائب الرئيس الأميركي: أثق تماما بانتهاء هذه الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الوكالة الوطنية للإعلام: إندلاع حريق كبير في الأحراج الواقعة بين بلدتي مشغرة وعين التينة في البقاع الغربي من دون أن تُعرف الأسباب في ظل الحديث عن قيام العدو الاسرائيلي بافتعاله بوساطة طائرة مسيرة