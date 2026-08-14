الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القناة 12 الإسرائيلية: مستوطنون يقيمون مجددًا خيمة في بلدة قصرةفي بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة
آخر الأخبار
2026-08-14 | 03:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القناة 12 الإسرائيلية: مستوطنون يقيمون مجددًا خيمة في بلدة قصرةفي بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلية:
مستوطنون
يقيمون
مجددًا
قصرةفي
بقضاء
نابلس
الجيش
بكتيبة
إضافية
للمنطقة
التالي
“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات
وزير الداخلية في بعبدا عارضًا الوضع الأمنيّ العام في البلاد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:28
وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)
أخبار لبنان
05:28
وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)
0
آخر الأخبار
05:18
الرئيس بري: إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024
آخر الأخبار
05:18
الرئيس بري: إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024
0
آخر الأخبار
05:17
الرئيس نبيه بري: مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية
آخر الأخبار
05:17
الرئيس نبيه بري: مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية
0
أخبار لبنان
05:13
نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم
أخبار لبنان
05:13
نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:28
وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)
أخبار لبنان
05:28
وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)
0
آخر الأخبار
05:18
الرئيس بري: إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024
آخر الأخبار
05:18
الرئيس بري: إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024
0
آخر الأخبار
05:17
الرئيس نبيه بري: مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية
آخر الأخبار
05:17
الرئيس نبيه بري: مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية
0
أخبار لبنان
05:13
نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم
أخبار لبنان
05:13
نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-12
انتشال ناجية من بين الأنقاض بعد الزلزال في كولومبيا وخفض الحصيلة
أخبار دولية
2026-08-12
انتشال ناجية من بين الأنقاض بعد الزلزال في كولومبيا وخفض الحصيلة
0
حال الطقس
2026-08-12
طقس متقلب بدءًا من الجمعة...
حال الطقس
2026-08-12
طقس متقلب بدءًا من الجمعة...
0
آخر الأخبار
2026-03-09
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ينفي استهداف القوات المسلحة الإيرانية لتركيا أو أذربيجان أو قبرص
آخر الأخبار
2026-03-09
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ينفي استهداف القوات المسلحة الإيرانية لتركيا أو أذربيجان أو قبرص
0
آخر الأخبار
2026-04-22
الرئيس الإيرانيّ: الحرس الثوريّ أحبط مؤامرات الأعداء وأهدافهم الشريرة في الحرب الأخيرة بردود صارمة وذكية
آخر الأخبار
2026-04-22
الرئيس الإيرانيّ: الحرس الثوريّ أحبط مؤامرات الأعداء وأهدافهم الشريرة في الحرب الأخيرة بردود صارمة وذكية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:41
السفير الأميركيّ في عين التينة
أخبار لبنان
04:41
السفير الأميركيّ في عين التينة
0
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
0
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
0
أخبار دولية
13:36
آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق
أخبار دولية
13:36
آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق
0
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيف 2026 مختلف لـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيف 2026 مختلف لـGen Z
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عيد السيّدة… ذاكرةٌ تتوارثها القرى وتعيد الأجيال صياغتها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عيد السيّدة… ذاكرةٌ تتوارثها القرى وتعيد الأجيال صياغتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين صربا وزوق مصبح...توقيف كبار التُجار وحبوب الكبتاغون بالملايين !
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين صربا وزوق مصبح...توقيف كبار التُجار وحبوب الكبتاغون بالملايين !
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:22
اقتحم محطة محروقات في بحنين وسرق منها 28 ألف دولار بقوة السلاح... وشعبة المعلومات أوقفته
أمن وقضاء
10:22
اقتحم محطة محروقات في بحنين وسرق منها 28 ألف دولار بقوة السلاح... وشعبة المعلومات أوقفته
2
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
3
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
4
حال الطقس
02:15
منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر
حال الطقس
02:15
منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر
5
أخبار لبنان
11:14
مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله
أخبار لبنان
11:14
مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله
6
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
7
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عيد السيّدة… ذاكرةٌ تتوارثها القرى وتعيد الأجيال صياغتها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عيد السيّدة… ذاكرةٌ تتوارثها القرى وتعيد الأجيال صياغتها
8
أخبار لبنان
15:49
رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب وتعديل بدل النقل وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل
أخبار لبنان
15:49
رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب وتعديل بدل النقل وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More