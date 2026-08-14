الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القناة 12 الإسرائيلية: مستوطنون يقيمون مجددًا خيمة في بلدة قصرةفي بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة

آخر الأخبار
2026-08-14 | 03:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القناة 12 الإسرائيلية: مستوطنون يقيمون مجددًا خيمة في بلدة قصرةفي بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القناة 12 الإسرائيلية: مستوطنون يقيمون مجددًا خيمة في بلدة قصرةفي بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلية:

مستوطنون

يقيمون

مجددًا

قصرةفي

بقضاء

نابلس

الجيش

بكتيبة

إضافية

للمنطقة

LBCI التالي
“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات
وزير الداخلية في بعبدا عارضًا الوضع الأمنيّ العام في البلاد
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:28

وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)

LBCI
آخر الأخبار
05:18

الرئيس بري: إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس نبيه بري: مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية

LBCI
أخبار لبنان
05:13

نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:28

وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)

LBCI
آخر الأخبار
05:18

الرئيس بري: إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس نبيه بري: مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية

LBCI
أخبار لبنان
05:13

نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-12

انتشال ناجية من بين الأنقاض بعد الزلزال في كولومبيا وخفض الحصيلة

LBCI
حال الطقس
2026-08-12

طقس متقلب بدءًا من الجمعة...

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ينفي استهداف القوات المسلحة الإيرانية لتركيا أو أذربيجان أو قبرص

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-22

الرئيس الإيرانيّ: الحرس الثوريّ أحبط مؤامرات الأعداء وأهدافهم الشريرة في الحرب الأخيرة بردود صارمة وذكية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:41

السفير الأميركيّ في عين التينة

LBCI
أخبار دولية
13:45

وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف

LBCI
أمن وقضاء
13:38

خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية

LBCI
أخبار دولية
13:36

آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صيف 2026 مختلف لـGen Z

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عيد السيّدة… ذاكرةٌ تتوارثها القرى وتعيد الأجيال صياغتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين صربا وزوق مصبح...توقيف كبار التُجار وحبوب الكبتاغون بالملايين !

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:22

اقتحم محطة محروقات في بحنين وسرق منها 28 ألف دولار بقوة السلاح... وشعبة المعلومات أوقفته

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
02:15

منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر

LBCI
أخبار لبنان
11:14

مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله

LBCI
اقتصاد
02:14

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عيد السيّدة… ذاكرةٌ تتوارثها القرى وتعيد الأجيال صياغتها

LBCI
أخبار لبنان
15:49

رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب و​تعديل بدل النقل و​إقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More