وزير الداخلية في بعبدا عارضًا الوضع الأمنيّ العام في البلاد

أطلع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الوضع الأمنيّ العام في البلاد.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.

كما اطلعه على الإجراءات الأمنية وتدابير السير المتخذة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في المدن الكبرى والأماكن التي تشهد حركة كثيفة للمواطنين، خصوصا خلال المناسبات الدينية والموسم السياحيّ.

واطلع الوزير الحجار الرئيس عون على أوضاع البلديات، والعمل الجاري لتأمين الدعم اللازم لها، بما يمكّنها من الاستمرار في أداء دورها وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.