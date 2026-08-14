قاسم: كأن هذه السلطة المأمورة من أميركا تريد أن تبيض صفحتها وتريد أن تعطي ما التزمت به عندما جاءت إلى الحكم حتى ولو على حساب لبنان

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