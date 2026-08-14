موقع وللا الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الجيش هاجم مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان بمسيرة

قاسم: ما يحصل هو استسلام ولا نقبل به وعليكم التراجع عن الخطأ الذي وقعتم فيه

قاسم: ما يحصل هو استسلام ولا نقبل به وعليكم التراجع عن الخطأ الذي وقعتم فيه

قاسم: كأن هذه السلطة المأمورة من أميركا تريد أن تبيض صفحتها وتريد أن تعطي ما التزمت به عندما جاءت إلى الحكم حتى ولو على حساب لبنان