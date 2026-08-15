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بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٨ جرحى في ٦ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2026-08-15 | 00:50
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٨ جرحى في ٦ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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