وزارة الأشغال: الأعمال عند جسر القعقعية المتضرر تتقدّم

تقدّم الأعمال عند جسر القعقعية: وزارة الأشغال تواصل إنشاء ممر العبور المؤقت

تتقدّم الأعمال التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والنقل عند جسر القعقعية المتضرر، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور المؤقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.

وتعمل الفرق الميدانية والآليات التابعة للوزارة حالياً على تركيب الصف الأول من القساطل، على أن يليه تركيب صف ثانٍ، ومن ثم استكمال الردميات والأعمال اللازمة لإنشاء الطريق فوق العبّارة ووضعه في الخدمة.