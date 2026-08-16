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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يترك أي حساب مفتوحا في أي ساحة وسندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا

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2026-08-16 | 00:09
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يترك أي حساب مفتوحا في أي ساحة وسندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يترك أي حساب مفتوحا في أي ساحة وسندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا

 
 
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