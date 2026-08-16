التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات على جسر الدورة - المسلك الغربي والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد الدورة باتجاه بيروت بسبب تسرب زيوت من سيارة معطلة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة