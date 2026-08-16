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الوكالة الوطنية للإعلام: طيران إسرائيلي مسير يحلق فوق الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2026-08-16 | 03:13
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الوكالة الوطنية للإعلام: طيران إسرائيلي مسير يحلق فوق الضاحية الجنوبية
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