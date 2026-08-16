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حماس: وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية بحث في القاهرة مع وزير المخابرات المصرية التطورات في الضفة وغزة

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2026-08-16 | 08:37
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حماس: وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية بحث في القاهرة مع وزير المخابرات المصرية التطورات في الضفة وغزة
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حماس: وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية بحث في القاهرة مع وزير المخابرات المصرية التطورات في الضفة وغزة

 
 
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