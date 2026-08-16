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حماس: وفد قيادة الحركة استعرض مع وزير المخابرات المصرية انتهاكات الاحتلال وتنكره لخطة ترمب ورفضه خارطة الطريق
آخر الأخبار
2026-08-16 | 08:38
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حماس: وفد قيادة الحركة استعرض مع وزير المخابرات المصرية انتهاكات الاحتلال وتنكره لخطة ترمب ورفضه خارطة الطريق
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