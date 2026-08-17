الرئيس جوزاف عون اطّلع من المدير العام للدفاع المدنيّ العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدنيّ في الأراضي اللبنانية وفي الجنوب إضافة إلى عمليات اخماد الحرائق والتحقيق في اسبابها

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