المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: صمود إيران أفشل حسابات الأعداء

الرئيس جوزاف عون اطّلع من المدير العام للدفاع المدنيّ العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدنيّ في الأراضي اللبنانية وفي الجنوب إضافة إلى عمليات اخماد الحرائق والتحقيق في اسبابها

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