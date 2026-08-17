النائب محمد خواجه للـLBCI: من يجب أن يخاف على رأسه هو إسرائيل وهي في حالة كراهية عامة في العالم

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النائب محمد خواجه للـLBCI: أميركا ستقرر الوجهة التي ستتجه اليها المنطقة والتدمير الذي نشهده في جنوب لبنان لا يدل على نية إسرائيل في السلام ونتنياهو يريد توسعة الحرب