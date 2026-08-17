النائب محمد خواجه للـLBCI: أميركا ستقرر الوجهة التي ستتجه اليها المنطقة والتدمير الذي نشهده في جنوب لبنان لا يدل على نية إسرائيل في السلام ونتنياهو يريد توسعة الحرب

الرئيس جوزاف عون اطّلع من وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة على التحضيرات الجارية لإقامة معرض "اكسبيريا" في تشرين الأول المقبل

الرئيس جوزاف عون اطّلع من وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة على التحضيرات الجارية لإقامة معرض "اكسبيريا" في تشرين الأول المقبل

النائب محمد خواجه للـLBCI: من يجب أن يخاف على رأسه هو إسرائيل وهي في حالة كراهية عامة في العالم