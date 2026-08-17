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o
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o
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o
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o
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النائب محمد خواجه للـLBCI: إسرائيل جرثومة في المنطقة لا يمكن التفاهم معها ونحن لا نقوم بالحرب هي من تفتعلها وأؤيد التصدي للجيش الاسرائيليّ في كل الظروف فلا نريد حربًا لكن لا يمكن إنهاء حالة العداء
آخر الأخبار
2026-08-17 | 03:40
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النائب محمد خواجه للـLBCI: إسرائيل جرثومة في المنطقة لا يمكن التفاهم معها ونحن لا نقوم بالحرب هي من تفتعلها وأؤيد التصدي للجيش الاسرائيليّ في كل الظروف فلا نريد حربًا لكن لا يمكن إنهاء حالة العداء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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