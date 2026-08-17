الرئيس جوزاف عون اطّلع من وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة على التحضيرات الجارية لإقامة معرض "اكسبيريا" في تشرين الأول المقبل

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النائب محمد خواجه للـLBCI: إسرائيل جرثومة في المنطقة لا يمكن التفاهم معها ونحن لا نقوم بالحرب هي من تفتعلها وأؤيد التصدي للجيش الاسرائيليّ في كل الظروف فلا نريد حربًا لكن لا يمكن إنهاء حالة العداء